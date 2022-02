, , , , , , , , , , , , , , ou En savoir plus sur

A l’institut, Clotilde et Laetitia se confrontent violemment et en viennent aux mains. C’est la panique à la coloc : Naël a d’étranges plaques sur le corps. Aux marais salants, Charlène et Louis vivent des retrouvailles enflammées.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.