Ici tout commence du 3 janvier 2022 - Episode 306

A l’institut, Teyssier et Maxime peuvent compter sur une nouvelle alliée pour faire tomber Louis, qui a plus d’une carte dans sa manche. A bout, Mehdi décide de prendre de la distance avec Hortense. Guillaume et Clotilde retrouvent leur complicité passée. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.