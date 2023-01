Ici tout commence du 3 janvier 2023 - Episode 570

Clotilde met en garde les concurrents tandis que Mehdi se retrouve au cœur des tensions entre les sœurs Rochemont. Entre amour et ambition, le cœur de Samia balance. En cuisine, Théo et Axel s’allient pour mettre Jude à l’épreuve.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.