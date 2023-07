Ici tout commence du 3 juillet 2023 - Episode 699

A peine arrivé, Benoît chamboule déjà les préparatifs du double mariage. De retour à L'institut, le fauteuil d’Enzo attire les regards. Antoine et Rose vivent leur rupture différemment.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.