Ici tout commence du 3 mars 2023 - Episode 613

Prêt à tout pour protéger Axel, Teyssier hésite à sacrifier son avenir à l’Institut. Pendant ce temps, Hortense et Eliott se lancent des défis. En cuisine, la nouvelle brigade parvient à convaincre Théo et Antoine.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.