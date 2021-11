Ici tout commence du 3 novembre 2021 - Episode 263

Face à Antoine, Deva n'hésite pas à accuser Célia de tous ses problèmes. Eliott et Jasmine ont trouvé une nouvelle baby-sitter, mais ils s'inquiètent pour la sécurité de Naël. Chez les Teyssier, des visiteurs viennent plaider la cause de Zacharie..