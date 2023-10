Ici tout commence du 3 octobre 2023 - Episode 765

Courtisée de toute part, Kelly perd pied. Entre Léonard et Maya, Ethan se sent un peu à l'étroit. Carla risque gros pour se venger..