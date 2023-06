Ici tout commence du 30 juin 2023 - Episode 698

La remise des diplômes de l’Institut est remplie d’émotion ! Eliott et Hortense ont une idée folle. Entre Rose et Antoine, les tensions s‘enflamment.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.