En savoir plus sur Agustin Galiana

N’y tenant plus, Salomé décide de mener son enquête sur David. A L'institut, Enzo reçoit une mystérieuse invitation. La compétition bat son plein entre Ethan et Samia.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.