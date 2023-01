Ici tout commence du 31 janvier 2023 - Episode 590

La tension monte entre Gaëtan et Thomas, tandis que Charlène fait impression en cuisine. De son côté, Lionel s’enfonce dans ses mensonges et risque sa place à l’Institut. Au Double A, Tom et Samia ont des doutes sur les intentions de Lucas.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.