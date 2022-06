Ici tout commence du 31 mai 2022 - Episode 411

Alors que Teyssier est au plus mal, il fait une touchante révélation. Coup de théâtre pour Axel, on lui impose un nouveau coach en cuisine. En cuisine, Hortense fait découvrir une poudre surprenante à Mehdi et Théo.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.