Avant-première - Ici tout commence du 31 mars 2023 - Episode 633

Teyssier découvre une trahison vieille de cinq ans. Lisandro ne tient plus et avoue à Anaïs son erreur. Zacharie a un plan pour reconquérir les élèves.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.