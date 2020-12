Ici tout commence du 4 décembre 2020 - Episode 25

L’état de Guillaume s’améliore, mais Clotilde craint de voir sa famille voler en éclats. Persuadés d’avoir compris ce qui se joue, Célia et Jérémy veulent forcer leurs parents à admettre leur liaison. De son côté, Noémie comprend vite le piège tendu par Teyssier et décide de se montrer plus maligne. Mehdi tente de protéger son secret alors qu’Eliott et Hortense l’espionnent et sont convaincus qu’il triche.