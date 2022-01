Ici tout commence du 4 janvier 2022 - Episode 307

Claire est prête à tout pour défendre son fils, quitte à mettre en péril sa relation avec Olivia. De leur côté, Teyssier et Maxime échafaudent une nouvelle stratégie... Entre Clotilde et Laetitia, le cœur de Guillaume balance. Mais il est temps de faire un choix. Noémie trouve un objet qui remet en question sa confiance en Gaëtan.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.