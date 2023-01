Ici tout commence du 4 janvier 2023 - Episode 571

Les membres du Cercle découvrent les manigances de Ferigno. De son côté, Laetitia a le cœur lourd et une patience limitée avec Zacharie. Olivia et Claire testent une nouvelle activité plus ou moins relaxante.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.