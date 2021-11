Ici tout commence du 4 novembre 2021 - Episode 264

Pour venir en aide à Deva, Ambre échafaude un plan dans le but de piéger un professeur de l’institut. Aux marais salants, un accident rapproche Gaëtan et Stella. En cuisine, Anaïs se méfie de Tom et en avertit Salomé.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.