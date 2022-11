Ici tout commence du 4 novembre 2022 - Episode 524

Entre Claire et Louis, la compétition mère/fils est lancée ! Les doutes s’installent au sujet de Ferigno… De leur côté, Laetitia et Kelly sont plus proches que jamais. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.