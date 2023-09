Ici tout commence du 4 septembre 2023 - Episode 744

Pour son cours inaugural, Teyssier fait face à un public inattendu. Entre Naël et la rentrée, Jasmine ne sait plus où donner de la tête. Ethan tape dans l’œil d’une nouvelle étudiante.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.