Ici tout commence du 5 avril 2023 - Episode 636

Teyssier et Antoine sont en finale pour le poste de directeur. Salomé et Gaëtan souffrent tous les deux… mais pas de la même chose. La brigade de filles reçoit une offre qu’elle ne peut pas refuser.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.