Ici tout commence du 5 juillet 2022 - Episode 436

Coup de théâtre en cuisine : le secret des 1ère année est en danger. Hortense et Eliott font une révélation à Théo. De son côté, Tony pose une question sensible à Laetitia. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.