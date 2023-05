En savoir plus sur Agustin Galiana

Une élève emblématique fait son retour à L'institut. Face à leur mère, Hortense et Vic se montrent plus soudées que jamais. Solal développe un crush... inattendu.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.