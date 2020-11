Ici tout commence du 5 novembre 2020 - Episode 4

Alors que les préparatifs de la réception battent leur plein, Salomé est plongée dans ses incertitudes. Craignant de nouvelles révélations, Teyssier menace Enzo et Noémie qu’il soupçonne de complicité. Eliott se sent déstabilisé par les provocations d’Hortense et reçoit une proposition inattendue de la jeune femme.