Ici tout commence du 6 janvier 2022 - Episode 309

Le retour à l’institut d’une ancienne élève et du mentor de Teyssier sèment la zizanie à l’approche du concours inter-écoles. Au Double A, Tom rencontre l’une de ses plus grandes admiratrices. Olivia démasque Souleymane, prêt à tout pour se rapprocher de Deva. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.