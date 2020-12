Ici tout commence du 7 décembre 2020 - Episode 26

De retour à la maison, Guillaume est troublé par les révélations de Jérémy. Désespérée, Clotilde demande l’aide d’Auguste pour protéger son secret. L’enthousiasme de Louis et Claire met Salomé sous pression. Elle sait qu’elle doit rapidement prendre une décision et demande conseil à Constance et Maxime. Pour revenir à l’institut, Teyssier menace Auguste de révéler ses secrets et fait une proposition audacieuse à Marta.