Ici tout commence du 7 janvier 2022 - Episode 310

A l’approche du début de la compétition, la tension monte d’un cran parmi les binômes, mais Maxime et Teyssier s’interrogent sur la fiabilité de Clotilde. De son côté, Tom découvre qu’il risque de perdre tout ce qui compte pour lui. Pendant ce temps, Antoine comprend que Souleymane et Rose l’ont mené en bateau.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.