Un coup de sang qui peut couter cher - ITC en avance du 7 juin

On connait les colères de Lisandro. Alors quand on s'en prend à Anaïs, son sang ne fait qu'un tour. Le problème est que Lisandro a déjà eu des démélés. Et il faut beaucoup de conviction de la part d'Anaïs pour convaincre la police. Ici Tout Commence, tous les jours à 18h30. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1