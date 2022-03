Ici tout commence du 7 mars 2022 - Episode 350

Chez les Gaissac, Lisandro fait un pas en direction de son ex. Une nouvelle venue met le Click and Collect sens dessus dessous. Aux marais salants, Gaëtan sauve une vie.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.