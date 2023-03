Ici tout commence du 7 mars 2023 - Episode 615

A L'institut, une guerre éclate entre les Armand et les Teyssier. En cuisine, Théo et Anaïs sont plus complices que jamais. Au Double A, David se joue de Deva.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.