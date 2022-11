Ici tout commence du 7 novembre 2022 - Episode 525

A L'institut, Billie et Samia sont sur la piste de Mad Man. Du côté de Greg et Eliott, c’est deux salles, deux ambiances. Chez Clotilde, Jérémy prêche le faux pour savoir le vrai. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.