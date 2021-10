Ici tout commence du 7 octobre 2021 - Episode 244

Pour se débarrasser de sa culpabilité, Maxime emploie une méthode qui déplaît profondément à Salomé. Pendant ce temps, Marta délaisse Théo et le Double A : elle a désormais d’autres priorités. En cuisine, la rivalité entre Mehdi et un maître en pâtisserie amuse Teyssier.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.