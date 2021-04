Ici tout commence du 8 avril 2021 - Episode 114

A l’institut, les gendarmes interviennent et Greg décide de tout révéler, quoi qu’il en coûte. Claire est émue face aux aveux de Teyssier et décide d’imposer ses choix. En parallèle, Guillaume et Clotilde s’inquiètent de l’état de Jérémy.