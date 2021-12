Ici tout commence du 8 décembre 2021 - Episode 288

Sur une idée de Rose, Jasmine rejoint la brigade et met les pieds dans le plat. Louis tente le tout pour le tout avec Charlène. A l’amphithéâtre, chacun a son pronostic sur l’issue du duel de pâtisserie entre Teyssier et Zacharie.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.