Ici tout commence du 9 août 2022 - Episode 461

Stupeur à l’hôtel Beaumont : un concurrent fait un retour inattendu. A L'institut, Laetitia met ses talents au service de Tony et Gaëtan. En cuisine, l’amour entre Clotilde et Joachim tombe en panne.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.