Ici tout commence du 9 décembre 2021 - Episode 289

En cuisine, Maxime subit la pression du chef Teyssier, pendant qu’Eliott s’isole, assailli par ses cauchemars les plus sombres. En cuisine, Zacharie et Teyssier reviennent sur leur duel. Antoine lance un défi à Souleymane.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.