Ici tout commence du 9 février 2023 - Episode 597

Salomé reçoit une proposition en or, tandis que Louis enquête sur le double jeu de Charlène. En cuisine, Zacharie monte au créneau pour rappeler à l’ordre Eliott, Lionel et Hortense. Prise à son propre piège, Billie plonge dans le mensonge.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.