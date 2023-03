Ici tout commence du 9 mars 2023 - Episode 617

Entre mensonges et complots, Louis veut faire payer Teyssier. Il y a des tensions entre Eliott et Hortense, qui se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas. En cuisine, Kelly prend une décision fatidique au sujet de la brigade féminine.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.