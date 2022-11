En savoir plus sur Agustin Galiana

Au restaurant éphémère, Charlène reçoit un drôle de message. Entre Anaïs et David, l’heure de la confrontation a sonné. En cuisine, la bataille fait rage entre Mehdi, Lionel, Greg et Hortense.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.