Résumé de la semaine 26 du 26 au 30 avril 2021

La semaine passée dans Ici Tout Commence : A l’initiative de Clotilde, Claire et Emmanuel s’affronteront lors d’un duel culinaire où le vainqueur prendra la tête de l’Institut Auguste Armand. Claire sera secondée par Salomé et Théo quand Teyssier lui sera assisté de Charlène et Louis. A l’issue de l’épreuve, Teyssier est reconnu vainqueur. Un coup de massue pour Théo qui déclare vouloir quitter l’école. Emmanuel réunit ses enfants et leur annonce être atteint d’une sclérose en plaques. Théo relativise vient en aide à son père lorsque ce dernier fait un malaise en plein cours. Dans son casier, Salomé reçoit un mot qui réveille les fantômes du passé…