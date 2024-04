Ici tout commence du jeudi 11 avril 2024 - Episode 902

A défaut de régler ses problèmes, Hortense tente de résoudre ceux des autres. A L'institut, la cheffe Meyer a un projet en or pour Anaïs… Au Double A, Stanislas et Laetitia sauvent le déjeuner d’un client !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.