Ici tout commence du jeudi 25 avril 2024 - Episode 912

A L'institut, Teyssier perd une amie… Au « Chez Léonine », l’heure est aux retrouvailles ! De son côté, Hortense s’intéresse de plus en plus à la nutrition…. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.