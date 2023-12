Ici tout commence du lundi 25 décembre 2023 - Episode 824

Le repas de Noël promet de belles surprises et quelques embûches. Kelly et Laetitia mettent le cœur sur la table. A la table de Carla, l’ambiance est électrique.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.