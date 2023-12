Ici tout commence du mardi 12 décembre 2023 - Episode 815

Alors que tout l’incrimine, Kelly défend son clan bec et ongles. C’est la guerre aux marais : les colocs se liguent contre Carla ! Mission magie de Noël pour Hortense et Stanislas.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.