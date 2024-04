Ici tout commence du mardi 2 avril 2024 - Episode 895

A L'institut, Hortense enchaîne les déceptions… Au Double A, Jim et Jasmine sont pris dans le feu de l’action ! Chez Jasmine, une séance de baby-sitting rapproche une mère et sa fille…. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.