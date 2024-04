Ici tout commence du mardi 9 avril 2024 - Episode 900

Entre Mehdi et Hortense, le trouble s’installe… Au Double A, Mattéo joue au chat et à la souris avec Anaïs. A L'institut, les bonnes résolutions de Solal tournent à l’obsession.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.