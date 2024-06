Ici tout commence du mercredi 12 juin 2024 - Episode 945

Malik s'inquiète de la relation entre Maya et Quentin… L'idée de Bérénice pour les vacances ne fait pas l'unanimité. Au Double A, Stanislas réalise que son couple ne sera plus jamais le même..