Ici tout commence du mercredi 20 mars 2024 - Episode 886

A L'institut, Antoine recoupe les indices et voit enfin le bout du tunnel. Entre Jude et Mattéo, la situation semble pouvoir déraper à tout moment… Pour David comme pour Anaïs, une détox intensive s’impose !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.