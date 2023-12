Ici tout commence du mercredi 27 décembre 2023 - Episode 826

Entre Salomé et Anaïs, c’est œil pour œil, dent pour dent. Pour découvrir le secret de Stanislas, Malik et Billie passent en mode enquêteur. David se noie dans sa solitude.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.