Ici tout commence du mercredi 6 mars 2024 - Episode 876

En cuisine, entre Souleymane et Yann, le torchon brûle. Thibault fait un retour compliqué à L'institut. Chez Léonine, Jude et Lionel ne sont pas dupes face à Mattéo.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.