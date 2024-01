Ici tout commence du vendredi 12 janvier 2024 - Episode 838

Face à l’épreuve Road Trip, professeurs et élèves sont déboussolés. En cuisine, le cas Bérénice fait fulminer Anaïs. A la coloc, Carla crée la zizanie entre Salomé et Gaëtan.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.