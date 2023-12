Ici tout commence du vendredi 15 décembre 2023 - Episode 818

Face à Thibault, Jasmine et Jim mettent de l’eau dans leur vin. Anaïs a une idée pour amener la magie de Noël à L'institut. Surprise pour Ethan et David : Olivia pimente leur épreuve !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.